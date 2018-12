Würzburg: Weihnachten bei Sant'Egidio

Erstmals gab es die Weihnachtsfeier der katholischen Laiengesellschaft Sant'Egidio in den 1970er Jahren in Rom. Heute finden sie in 70 Ländern auf allen Kontinenten für 200.000 Teilnehmer statt, darunter auch in Deutschland. Am ersten Weihnachtsfeiertag fand das Fest auch wieder in Würzburg statt. Unter den Eingeladenen waren Flüchtlinge, Alleinstehende, Senioren, Obdachlose und Familien in schwierigen sozialen Lagen.

Neues Konzept: Persönlicher und näher am Menschen

Kamen in den letzten Jahren über 1.000 Menschen in den Würzburger Posthallen zusammen, so wurde die Veranstaltung diesmal auf drei Standorte aufgeteilt. Insgesamt kamen rund 700 Menschen aus 80 Nationen.

Am größten Fest im Gemeindezentrum Heilig Kreuz im Stadtteil Zellerau nahm der ehemalige Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann teil. "Es ist wunderbar, in der Gemeinschaft Weihnachten feiern zu können", sagte der Alleinstehende Hans-Peter Wittig.

So wie Wittig freuten sich die Menschen über Gesellschaft und Gemeinschaft. Zu essen gab es gegrillte Hähnchenbrust mit Reis und Auberginencreme oder Rinderschmorbraten mit Blaukraut und Klößen. Anschließend kam noch der Weihnachtsmann und brachte für jeden Gast ein personalisiertes Geschenk. Möglich machten die Veranstaltung Spenden, Sponsoren und über 400 freiwillige Helfer. Viele dieser Helfer sind ehemalige Teilnehmer, wie der syrische Flüchtling Amer Salhab.

"Es ist schön zu helfen und dabei Menschen aus anderen Nationen kennenzulernen." Amer Salhab

Der gelernte Elektriker arbeitet nebenbei auch als Kellner und ist seit drei Jahren in Deutschland. Spontan vorbei kommen kann bei den Sant-Egidio-Weihnachtsfesten allerdings niemand. Alle Teilnehmer werden persönlich eingeladen.