Würzburg Web Week startet mit zahlreichen Online-Vorträgen

Obwohl die Würzburg Web Week bereits in ihr drittes Jahr geht, ist die Neuauflage in diesem Oktober noch einmal eine kleine Premiere. Eigentlich nämlich war alles ganz anders geplant: 150 Vorträge im April. Dann kam Corona. Die Veranstalter haben die Web Week auf den Oktober verlegt. Die meisten Veranstaltungen finden nun in Live-Streams statt.

130 Veranstaltungen in acht Tagen

Bis einschließlich 19. Oktober geht es nun in rund 130 Veranstaltungen um das Thema Digitalisierung. Dabei stehen ganz unterschiedliche Teilbereiche im Fokus: von Marketing bis Datenschutz, von Programmieren bis zur Unternehmensgründung. "Wir haben in Deutschland in den letzten sechs Monaten sehr viel Digitalisierung erlebt", sagt Gunther Schunk, Sprecher der Würzburg Web Week. "Wir haben so viel mit Digitalisierung zu tun gehabt, dass es höchste Eisenbahn ist, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen."

Vorträge zur Digitalisierung in Würzburg

Besonders an der Würzburg Web Week ist, dass die Vortragenden nach Angaben der Veranstalter weitgehend freie Hand haben. Die Web Week gibt weder Format, Ort noch Zeitrahmen vor. Bedeutet: Jeder, der möchte, kann zu seinem jeweiligen Fachgebiet Veranstaltungen anbieten und das Programm mitgestalten. Die Vorträge sind kostenlos. Gesponsert wird die Würzburg Web Week von zahlreiche Unternehmen aus der Region.

Organisiert wird die Würzburg Web Week von der Würzburg AG. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Würzburger Digital-Initiativen. Wer an Vorträgen teilnehmen möchte, kann sich über die Website der Web Week anmelden.