Würzburg: Wassermanagement am Golfplatz bei Hitze

Jeden Morgen sind die Greenkeeper des Würzburger Golfclubs bei Sonnenaufgang auf der Anlage unterwegs. Sie mähen das Grün rund um die Löcher besonders akkurat – derzeit auf gerade 3,8 Millimeter Länge. Im Hochsommer bleiben die Grashalme zwei bis drei Millimeter länger, erklärt der stellvertretende Headgreenkeeper Matthias Wirsching. Die zusätzlichen Millimeter verleihen den Grashalmen eine zusätzliche Widerstandskraft.

Nachts heißt es: Wasser Marsch!

Mit rund 600 Kubikmetern Wasser beregnet der Golfclub Würzburg im Hochsommer sein Gras pro Tag, erklärt der studierte Winzer und Pflanzenexperte Wirsching: "Das hört sich jetzt erstmal recht viel an, aber wenn man die Riesenfläche sieht, die bewässert wird, dann bleiben für den einzelnen Quadratmeter vielleicht zwei bis drei Liter Wasser. Das langt gerade so, um das Gras am Leben zu erhalten, beziehungsweise auf den Grüns eine normale Spielfähigkeit zu erhalten."

Golfer müssen sich auf weniger Grün einstellen

Golfplätze müssen nicht das ganze Jahr über grün sein, dass sind sie auch in England und Schottland als Mutterländern des Golfsports nicht. Auf den Spielbahnen des Platzes gibt es gelbliche und bräunliche Flecken im Rasen. Der Ball rollt dort zwar länger, sonst aber sei die Trockenheit fürs Spielen kein Problem, sagt Golfer Walter Schneider.