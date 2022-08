Würzburg verzichtet auf Beleuchtung von Wahrzeichen

Die Energiekrise und ihre Folgen: Die Stadt Würzburg will Strom und Gas sparen. Deshalb hat das Rathaus angekündigt, dass etwa alle Wahrzeichen der Stadt Würzburg ab Montag (8. August 2022) bis auf Weiteres nicht mehr beleuchtet werden.

"Aus Sicherheitsgründen": Dom und Residenz bleiben erleuchtet

An den geplanten Sparmaßnahmen beteiligen sich neben der Stadt Würzburg auch die christlichen Kirchen und die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung. Aus Sicherheitsgründen sollen die Fassaden des Kiliansdoms, der Marienkapelle, der Residenz und des Falkenhauses am Markt weiterhin beleuchtet werden, schränkt die Stadt Würzburg ein.

OB Schuchardt: "Einsparungen schon jetzt notwendig"

Es sind auch eine Reihe weiterer Maßnahmen geplant: So werden etwa die Pumpen von städtischen Brunnen, in denen keine Fische leben, abgestellt. Zudem wird die Stadt Würzburg zeitnah ihre Schwimmbäder schließen.

"Die Maßnahmen sind leider jetzt schon notwendig und wir folgen damit anderen Städten wie Nürnberg oder München", erklärt Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und ergänzt: "Wir können nicht in die Zukunft blicken und wissen nicht, wie viel Gas in den nächsten Monaten bis zum Winter geliefert wird." Daher sei das Ziel in den städtischen Verwaltungsgebäuden, den Energieverbrauch schon im Sommer zu senken und im Winter die Raumtemperatur nach Möglichkeit zu reduzieren.

Verwaltung soll bei Tageslicht arbeiten

Laut statistischen Erhebungen verbrauche die Stadt Würzburg den meisten Strom für die Beleuchtung in ihren Verwaltungsgebäuden. Schon eine Stunde weniger Grundbeleuchtung am Arbeitsplatz der Verwaltungsmitarbeiter könne laut Stadt Würzburg jährlich bis zu 45.000 kWh im Jahr Strom einsparen. Dies entspreche dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 15 Zwei-Personen Haushalten, so die Stadt. Daher seien städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, soweit möglich bei Tageslicht zu arbeiten.