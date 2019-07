Würzburg: Verkehrssteuerung über umweltorientiertes Konzept

Für das UVM werden relevante Daten wie Verkehrsaufkommen, Anzahl der Radfahrer, lokale Wetterinformationen und aktuelle Schadstoffbelastung in Echtzeit erfasst. Diese Daten werden für den Bürger unter anderem in Form von dynamischen Informationstafeln aufbereitet, die beispielsweise Auskunft darüber geben, wo ein Unfall passiert ist und sich infolgedessen der Verkehr staut.

Ziel: Nachhaltige Verbesserung der Luftqualität

"Langfristig wollen wir die Luftqualität in der Stadt verbessern", so Baureferent Benjamin Schneider. "Sie hat sich in den letzten Jahren schon verbessert, aber wir brauchen Maßnahmen, die das noch weiter verstärken."

Verkehrsteilnehmer sollen besser informiert werden

Bei Veranstaltungen können sich Parkplatzsuchende außerdem am integrierten Parkleitsystem orientieren. Informationsmonitore an öffentlichen Plätzen wie z.B. dem Hauptbahnhof zeigen außerdem mögliche Mobilitätsformen wie Caresharing oder Fahrradverleihe auf. Zudem wird es auch eine Mobilitäts-App geben. Die informiert die Anwender unter anderem zu Themen wie der aktuellen Straßenverkehrslage, Verkehrsstörungen, den ÖPNV und freie Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.