Würzburg verabschiedet Mammut-Haushalt 2019

Neue Großprojekte

Über 50 Millionen Euro fließen demnach in Baumaßnahmen, darunter neue Projekte wie etwa die bereits laufende Sanierung des Mainfranken-Theaters, das Parkhaus am Quellenbach, die Erneuerung der Siligmüllerbrücke, der weitere Ausbau der Nürnberger Straße und Infrastrukturmaßnahmen für den Bau einer Multifunktionsarena.

Zwei Millionen für Landesgartenschau

Der Stadtrat stimmte auch zu, das Defizit der Landesgartenschau auszugleichen. Durch Mehrausgaben und weniger Einnahmen muss die Stadt rund zwei Millionen Euro im kommenden Jahr zuschießen.

Mehr Geld für Computer und Toiletten

196 Anträge zum Haushalt wurden von den Stadtratsfraktionen gestellt. Mehrheiten gab es etwa für die Aufstockung der digitalen Ausstattung und der Sanierung der WC-Anlagen an den Würzburger Schulen. Der Ausbau der WC-Anlagen am Mainufer in der Sanderau und am Viehmarktparkplatz wird auf 2019 vorgezogen.

Stadträte wollen die Straßenbahn zum Hubland

Eine Willensbekundung gab es auch für die seit Jahren geplante Straßenbahnlinie 6 zum Hubland. Die Mehrheit des Stadtrats stimmte zu, die Sonderrücklage für das Projekt auf zwei Millionen Euro zu verdoppeln.

Fußball-Clubs erhalten (weiter) Unterstützung

Der von der Insolvenz bedrohte Bayernligist Würzburger FV erhält einen Investitionszuschuss von 80.000 Euro. Ein Antrag, dem Proficlub Würzburger Kickers die Zuschüsse für die Instandsetzung des Stadions am Dallenberg zu versagen, wurde von der Mehrheit des Würzburger Stadtrats abgelehnt.