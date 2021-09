Würzburg-Unterdürrbach ehrt Feuerwehrmann Karl Adam mit Platz

Der Platz vor dem Feuerwehrhaus im Würzburger Stadtteil Unterdürrbach heißt nun offiziell Karl-Adam-Platz. Oberbürgermeister Christian Schuchardt ließ am Mittwoch dort ein Schild anbringen. Karl "Charly" Adam hatte sich beim Rettungsdienst und der Feuerwehr engagiert. Im Jahr 2014 war er gestorben. An der Feierstunde nahmen auch Adams Enkel teil.

OB Schuchardt: Enkel können stolz auf ihren Großvater sein

Oberbürgermeister Schuchardt sprach ganz besonders die Jüngsten an: "Heute ist ein besonderer Tag. Nach meiner Großmutter und nach meinem Großvater ist keine Straße und kein Platz bekannt. So bleibt im Stadtteil, in ganz Würzburg und durch die Suche im Internet auch weltweit euer Großvater in besonderer Erinnerung."

Dienstältester Feuerwehrkommandant Bayerns

Schuchardt ging bei seiner Ansprache auch auf die Verdienste Adams ein: "Bei seiner Wahl 1977 war er einer der jüngsten, bei seinem Ausscheiden der dienstälteste Feuerwehrkommandant in ganz Bayern. Der Feuerwehrverein Unterdürrbach konnte in dieser Ära seine Mitgliederzahl von 70 auf über 650 steigern." Die Feuerwehr wurde in seiner Amtszeit von einer kleinen "Dorffeuerwehr" zu einer leistungsstarken, gut ausgestatteten und vernetzten Einheit mit aktiver Jugendarbeit und hilfreichen Angeboten für die Senioren, so Schuchardt. Adam leistete zudem unzählige First-Responder-Einsätze. In manchen Jahren über 200, bei Tag und Nacht. Mehrere Menschenleben wurden so gerettet.

Legende des Dürrbachtales

Zum Platz zwischen Schule und der Feuerwehr waren neben Familienangehörigen auch zahlreiche Freunde und Weggefährten Adams gekommen. Adam gehörte ab dem Jahr 2000 dem Würzburger Stadtrat an. Er saß für die "Würzburger Liste" und die CSU im Stadtrat. CSU-Stadtrat Wolfgang Roth nannte Adam "eine Legende, die viel Gutes für das Dürrbachtal geleistet hat".