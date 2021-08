Würzburg und Aschaffenburg wollen Afghanen aufnehmen

Würzburg und Aschaffenburg sehen sich ebenfalls in der Pflicht, einen Anteil zur Bewältigung der drängenden Krise in Afghanistan zu leisten. Zuvor hatten schon Nürnberg und Erlangen die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge angekündigt. Es sei erfreulich, dass sich verschiedene "Sichere Häfen" bereits mit konkreten Angeboten zur Aufnahme von Flüchtlingen gemeldet hätten, so erklärt Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) aus dem Urlaub. Aschaffenburg stehe aktuell in regem Austausch mit dem bayerischen Innenministerium, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Mailin Seidel. So werde in München bereits darüber beraten, wie Flüchtende aus Afghanistan auf einzelne Städte in Bayern verteilt werden könnten.

Ortskräfte in Afghanistan besonders gefährdet

Der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Mike Schubert (SPD), hatte als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Bündnisstädte "Sichere Häfen" in einem Schreiben an Bundesinnenminister Seehofer die besondere Gefährdung der früheren Ortskräfte in Afghanistan betont. Ortskräfte sind Menschen, die zum Beispiel die Bundeswehr oder auch Botschaften vor Ort in der Vergangenheit unterstützt hatten. Schubert hatte auch wegen dieser besonderen Gefährdungslage für die afghanischen Ortskräfte für seine Stadt und die Bündnisstädte eine Unterstützung bei der Aufnahme über den sogenannten Königsteiner Schlüssel hinaus zugesichert. Dem Bündnis "Sichere Häfen", das sich als Wertegemeinschaft zur Aufnahme in Not befindlicher Geflüchteter versteht, gehören bundesweit 100 Kommunen an.

Aufteilung der Flüchtlinge nach Bevölkerungszahl

Angesichts der angespannten Aufnahmekapazitäten und da noch völlig unklar ist, wie viele Flüchtende überhaupt zu erwarten sind, plädiert Würzburg dafür, aktuell keine konkreten Zahlen in den Raum zu stellen, die dann nach oben oder unten korrigiert werden müssten. Die Stadt empfiehlt vielmehr eine Verteilung der evakuierten Menschen aus Afghanistan entsprechend dem Einwohner-Anteil im Verhältnis zur Gesamtsumme der Bevölkerung der aufnehmenden Bündnis-Städte "Sicherer Hafen". Dieser Wert wäre für Würzburg zu stemmen. Rein rechnerisch könnte er sich etwa an einem Zwölftel bis Zehntel der Münchner Zahlen orientieren, so ein Sprecher der Stadt Würzburg, wenn man die Einwohnerzahlen der Bündnisstädte als Verteilschlüssel zu Grunde lege. Es gehe ja um die Abwendung einer direkten Gefahr für Leib und Leben. Die Stadt Würzburg ergänzt in ihrer Mitteilung: Sie hoffe nun auf eine erfolgreiche Luftbrücke.