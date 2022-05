Würzburg: Unbekannter filmt Frau auf Friedhofstoilette

Eine 65-jährige Frau ist in der Toilettenanlage am Würzburger Hauptfriedhof heimlich von einem Unbekannten gefilmt worden. Die Frau war in einer WC-Kabine als sie bemerkte, dass sie aus der Nachbarkabine gefilmt wurde. Ein bislang Unbekannter hatte ein Smartphone unter der Kabinenwand hervorgehalten und unberechtigterweise Aufnahmen gemacht.

Täter zur Rede gestellt

Als die Geschädigte darauf aufmerksam wurde, verließ sie die Kabine und wandte sich an zwei unbekannte Zeuginnen, die sich ebenfalls in der Toilettenanlage aufhielten. Zusammen stellten sie den Täter zur Rede und veranlassten ihn, die getätigte Aufnahme zu löschen. Zur Sicherheit kontrollierte ein weiterer unbekannter Zeuge die Bildergalerie des Täter-Smartphones. Daraufhin suchte der unbekannte Täter das Weite.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zu dem Vorfall kam es am Sonntag. Erst zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich die Geschädigte dann bei der Polizei. Diese ermittelt nun und bittet um Hinweise. Auch die drei Zeugen, welche die 65-Jährige unterstützten, werden gebeten sich unter 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.