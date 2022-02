Unbekannter droht Würzburger Testzentren mit Sprengstoffangriff

In einer E-Mail an Würzburger Medien hat ein bislang Unbekannter mit Angriffen auf die Corona-Testzentren der Stadt gedroht. Der Absender nannte eine konkrete Tatzeit: 16 Uhr. Die Mail ging auch an die Stadt und den Landkreis Würzburg.

Empfänger wenden sich umgehend an Polizei

Es dauerte nicht lange, bis zahlreiche Anrufe beim Polizeipräsidium Unterfranken eingingen. Wie die Polizei berichtete, haben die Empfänger der Mail vorbildlich reagiert und die Drohung umgehend gemeldet. So konnte das Präsidium schnell alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um mögliche Gefahren abzuwehren. Das bestätigte ein Sprecher dem BR.

Verstärkte Polizeipräsenz in der Würzburger Innenstadt

Schon am frühen Nachmittag war die Würzburger Polizei mit verstärkter Präsenz in der Innenstadt aufgefallen. An mehreren Testzentren in der Stadt patrouillierten Streifen der Polizei. In der E-Mail schrieb der Unbekannte, alle Testzentren der Stadt zerstören zu wollen.

Die Drohung versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft. Die Bomben sollten um 16 Uhr in die Luft gehen, hieß es in der E-Mail. Die Explosionen blieben aus. Auch nach Verstreichen der angekündigten Tatzeit, war die Polizei weiter in und um Würzburg verstärkt im Einsatz und kontrollierte die Lage um die Testzentren.

Absender drohen drei Jahre Haft

Gegen den Absender werde nun mit Nachdruck ermittelt. Es bestehe der Verdacht auf Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Dem Verursacher droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Darüber hinaus werde geprüft, anfallende Einsatzkosten geltend zu machen.