Würzburg Umweltstation erhält Bundespreis "Umwelt und Bauen"

Der Bundespreis "Umwelt und Bauen" in der Kategorie "öffentliches Gebäude" geht an die neue Umweltstation der Stadt Würzburg. Der Preis wird vom Bundesumweltministerium und vom Umweltbundesamt vergeben. Die neue Umweltstation, die im Mai 2019 eingeweiht wurde, kostete etwa 4,6 Millionen Euro. Die Bauzeit betrug gut zwei Jahre.

Planer setzten auf Nachhaltigkeit

Wie die Pressestelle der Stadt Würzburg mitteilt, hat es insgesamt 79 Mitbewerber gegeben. Ausschlaggebend für die Auszeichnung: Beim Neubau der Umweltstation wurde nach Angaben der Stadt auf Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Energieeinsparung geachtet. So wurde in dem Gebäude Recyclingbeton verwendet, viel Holz verbaut sowie eine Eisspeicherheizung und Photovoltaikanlage eine installiert. "Mit dem Bau der Umweltstation hat die Stadt Würzburg Maßstäbe in Sachen nachhaltiges Bauen gesetzt, die weit über Unterfranken hinaus beispielgebend sind", heißt es in der Urteilsbegründung der Jury.

Fassadenbegrünung macht Umweltstation erst komplett

Philipp Kuhn, stellvertretender Werkleiter des Eigenbetriebs "Die Stradtreiniger", nahm die Auszeichnung in Berlin entgegen. Derzeit wird die Fassade der Umweltstation begrünt. Die Pflanzen an den Außenseiten sollen für Kühlung im Inneren des Gebäudes sorgen.

Die zentrale Umweltbildungseinrichtung der Stadt Würzburg blickt auf eine 30‑jährige Geschichte zurück. Bereits zur Landesgartenschau 1990 gab es eine Umweltstation, damals die erste in Bayern.