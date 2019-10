Würzburg: Tierschützer protestieren vor Circus Krone

Der Circus Krone gastiert bis 11. November in Würzburg. Zum ausverkauften Auftakt protestierten etwa 50 Tierschutzaktivisten dagegen, dass das Unternehmen mit Sitz in München an Tierdressuren etwa mit Elefanten, Löwen und Tigern festhält.

Tierschützer fordern Zirkus ohne Tiere

Andere Zirkusse hätten sich von Dressurnummern mit Wildtieren bereits verabschiedet, diesem Beispiel sollte auch der Circus Krone folgen, so die Aktivisten der TIerschutzorganisation PETA. In ganz Europa gebe es Länder, die generell Tierhaltung im Zirkus nicht mehr erlauben – dies werde jetzt auch für Deutschland gefordert.

Auch eine "Aktionsgruppe Tierrechte Bayern" hat das Krone-Gastspiel in Würzburg kritisiert: "Ständige Transporte, kleine Gehege, mangelnder Auslauf, fehlende Abwechslung und eine unnatürliche Dressur machen eine artgerechte Haltung unmöglich". Die Aktionsgruppe hatte kürzlich schon in Ansbach vor dem Zelt des Circus Krone gegen Wildtiere im Zirkus demonstriert.

Circus Krone: Tiere erreichen hohes Alter

Der Tierschutzbeauftragte des Circus Krone, Frank Keller, hält dagegen: Die Raubtiere etwa seien inzwischen in der 16. Generation im Zirkus geboren und würden in dieser Umgebung auch ein Alter weit über dem Normalschnitt erreichen. Zudem sähe man den Tieren an, dass sie Spaß an der Arbeit hätten.

Ein Halteverbot von Wildtieren lehne die Bundesregierung seit Jahren ab, mit dem Argument, Deutschland habe hier ein sehr umfassendes und schützendes Regelwerk. Die Tiere im Circus Krone würden auch konform dieser Gesetzeslage gehalten. Es gebe Vorschriften, wie viel Raum jeder Tierart zustehe, welches Futter gegeben werden müsse und wie die tierärztliche Versorgung auszusehen habe.

"Wir sind der meistkontrollierte Tierhalterbetrieb der Welt"

Keller betont weiter, dass es wöchentliche Kontrollen vom örtlichen Veterinäramt gäbe: "Wir sind der meistkontrollierte Tierhalterbetrieb der Welt - kein Milchbauer, kein Geflügelbetrieb wird häufiger kontrolliert als wir."

Bei den Besuchern sind sowohl glückliche, als auch betretene Gesichter zu sehen: "Wir haben die Karten nur geschenkt bekommen, ich hab' ein schlechtes Gewissen wegen der Tiere," heißt es zum Beispiel - aber auch: "Wir sind wegen der Kinder hier, sie sollen Elefanten sehen können, das gehört für mich zu einer glücklichen Kindheit". Zudem gibt es kritische Stimmen in Richtung der PETA-Aktivisten: "Da stehen immer wieder auch welche und haben Hunde an der Leine dabei, das geht für mich dann nicht zusammen."