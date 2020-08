Teerfahrzeug umgekippt, Fahrer ums Leben gekommen

Am Würzburger Dallenberg ist ein 29-Jähriger bei Teerarbeiten ums Leben gekommen. Der Mann steuerte ein Teerfahrzeug. Dieses kippte aus unbekannter Ursache um und begrub den Mann unter sich. Der 29-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Teerfahrzeug kippt auf abschüssiger Straße

Laut Polizeipräsidium Unterfranken waren auf einer Baustelle im Bereich der König-Heinrich-Straße am Dallenberg gegen 8.35 Uhr mehrere Arbeiter mit Teerarbeiten beschäftigt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kippte ein Lkw, der Teer geladen hatte, auf einem abschüssigen Fahrbahnstück auf die Seite und fiel auf ein geparktes Auto. Darin befand sich niemand. Der 29 Jahre alte Lkw-Fahrer, ein Mitarbeiter der Stadtreiniger, fiel aus der Fahrerkabine und wurde unter dem Teerfahrzeug eingeklemmt.

Lkw-Fahrer erliegt schweren Verletzungen

In einer aufwendigen Rettungsaktion wurde versucht, ihn zu befreien. Die Rettungsaktion wurde erschwert, da sich die Unfallstelle an einer Hanglage befand. Es mussten mehrere Lufthebekissen, hydraulische Winden und ein sogenannter Mehrzweckzug eingesetzt werden, um den Lkw anzuheben und gegen weiteres Abrutschen zu sichern. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte erlag der 29-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen sollen Unfallursache aufklären

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde auch eine Sachverständige zur Unfallstelle beordert, die die Polizeibeamten bei den ersten Unfalluntersuchungen unterstützt. Der Obere Dallenbergweg und die König-Heinrich-Straße blieben bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. Auch die örtliche Feuerwehr sowie ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort im Einsatz.

Stadt Würzburg trauert um ihren Mitarbeiter

Würzburgs zweiter Bürgermeister Martin Heilig kam an die Unfallstelle, zeigte sich tief betroffen und erklärte: "Es ist ein tragischer Unfall und es macht uns tieftraurig, dass heute ein städtischer Kollege zur Arbeit gegangen ist und nicht mehr nach Hause kommt."