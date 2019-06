Würzburg: Stahlzacken-Abschreckung wurde entfernt

Heute wurden die Stahlzacken, die auf einer Treppe eines Privatgrundstücks standen, entfernt. Ein Junge war am Samstagnachmittag (22.06.19) offenbar beim Spielen auf die Treppe im Bereich des privaten Grundstücks am Wagnerplatz gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hausbesitzerin.

Stadt Würzburg hatte Verletzungsgefahr mehrfach angemahnt

Die Stadt hatte die Hausbesitzerin bereits vor der Verletzung des Jungen wiederholt aufgefordert, die Zacken auf dem Privatgrundstück zu beseitigen und zuletzt mit einem Bußgeldbescheid gedroht. Die Stadt hatte die Verletzungsgefahr von Passanten angemahnt, die Stahlzacken waren nicht mit Signalfarbe oder anderweitig gekennzeichnet.

Zacken sollte Betrunkene abschrecken

Die Stahlzacken waren etwa daumenhoch und enden so spitz, dass auch leichtere Berührungen Verletzungen hervorrufen können. Anwohner hatten sich zuvor mehrfach über das Erscheinungsbild beschwert. Die Besitzerin des Mehrfamilienhauses, die selbst nicht in Würzburg wohnt, hatte die Zacken offenbar zur "Abschreckung" anbringen lassen, weil gegen Abend eine Gruppe von Männern und Frauen am Wagnerplatz regelmäßig Alkohol konsumiert.