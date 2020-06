Würzburg: Solidaritätskundgebung für Afroamerikaner George Floyd

Am Freitagabend (12.06.20) versammelten sich an der Talavera in Würzburg etwa 400 Menschen, um für die Rechte von Schwarzen zu demonstrieren. Die Teilnehmer erinnerten an den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd.

Erinnern nach Corona-Regeln

Laut Polizeisprecher Enrico Ball war die Kundgebung angemeldet. Die Veranstalter hätten die Auflagen eingehalten. Gegen 18.30 Uhr hätten sich etwa 400 Menschen an der Solidaritätskundgebung beteiligt. Alles sei friedlich verlaufen, so Ball. George Floyd war am 25. Mai in Minneapolis durch Polizeigewalt ums Leben gekommen. Floyd wurde am 9. Juni in Houston beerdigt. Der Tod von George Floyd hatte in den USA Massenproteste ausgelöst.