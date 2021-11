Würzburg: Schulleiter wird von Impf-Gegnern bedroht

Gefährliche Körperverletzung, Misshandlung Schutzbefohlener und Totschlag – so lauten die jüngsten Vorwürfe von Eltern aus der Coronaleugner- und Impfgegner-Szene an einen Schulleiter in Würzburg. Hintergrund ist vermutlich eine freiwillige Impfaktion, die Martin Sachse-Weinert, der Leiter des Matthias-Grünewald-Gymnasiums in Würzburg, bereits zweimal an seiner Schule angeboten hat.

Kinder konnten sich mit Einwilligung der Eltern impfen lassen

Die Resonanz auf die Aktion sei beide Male sehr positiv und groß gewesen, sagt der Schulleiter am Freitag (26.11.21) gegenüber BR24. Alle minderjährigen Impfwilligen mussten dafür die Einwilligung der Eltern vorlegen. Man habe die Aktion nicht nur für Schülerinnen, Schüler und Lehrer, sondern auch für weitere Eltern und Verwandte geöffnet und großen Zuspruch erhalten. "Wir sehen die Aktion als absoluten Erfolg", sagt Sachse-Weinert.

Kollege des Schulleiters erhielt ebenfalls Briefe

Einige Eltern sehen das offenbar anders. Sie haben dem Schulleiter Briefe geschickt und werfen ihm vor, Kinder ohne Erlaubnis der Eltern zu impfen. In diesem Fall stehe der Vorwurfe der schweren Körperverletzung und der Misshandlung Schutzbefohlener oder sogar "Totschlag mit einem Strafmaß nicht unter fünf Jahren Freiheitsstrafe" im Raum, heißt es in den Schreiben. Ein weiterer Kollege habe ähnliche Briefe bekommen.

Schulleiter reagiert mit Rundbrief an die Eltern

Der Würzburger Schulleiter hat darauf jetzt mit einem Rundbrief an die Eltern geantwortet. Darin versichert Sachse-Weinert zunächst, dass es keine Pläne gebe, Kinder gegen den Willen ihrer Eltern zu impfen. Eltern, die ihm gefährliche Körperverletzung unterstellen, fordert er auf, ihre Kinder wegen des gestörten Vertrauensverhältnisses von der Schule abzumelden. Die Reaktionen auf diesen Brief seien mit großer Mehrheit positiv. Rückendeckung und viel Zustimmung bekomme der Schulleiter seiner Aussage nach nicht nur von Eltern, sondern auch von Ärzten.