Würzburg: Prozess um Marihuana-Anbau in Gefängnis-Nähe

Am Würzburger Landgericht steht heute das Urteil in einem Prozess um Drogen an: Ein Vater und seine zwei Söhne sollen im großen Stil Marihuana angebaut haben – und das in unmittelbarer Nähe der Justizvollzugsanstalt in Würzburg.