LKA ermittelt: Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung

Die Ermittlungen hat nun das Landeskriminalamt von der Würzburger Kripo übernommen. Es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung. Für die Angehörigen sowie für die trauernden Kollegen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Unterfranken ist eine Betreuung organisiert worden.

Erst kurz zuvor: "versehentliche Schussabgabe" bei der Bereitschaftspolizei

Erst am 21. Februar 2019 war es bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe aus einer Dienstwaffe gekommen. Der Schuss hatte sich gelöst, als ein Beamter der Bereitschaftspolizei im Büro mit seiner Pistole hantiert hatte. Verletzt wurde dabei niemand. Das Projektil durchschlug eine Scheibe im zweiten Stock des Dienstgebäudes. Wie es hieß, war der Polizist davon ausgegangen, dass die Waffe ungeladen sei. Die Ermittlungen dauern auch in diesem Fall noch an.