Würzburg plant Denkmal für die Opfer der Hexenverfolgung

Die Stadt Würzburg möchte den Opfern der Hexenverfolgung ein Denkmal errichten. Dafür soll der Platz am Schottenanger neugestaltet werden. Die Stadtverwaltung hatte mehrere Orte für das Erinnern vorgeschlagen – darunter das Brückengericht an der Alten Mainbrücke, das Areal Hexenturm am Geschwister-Scholl-Platz oder die Hinrichtungsstätten auf dem Galgenberg, am Sanderrasen und am Schottenanger. Die Mitglieder des Stadtrats entschieden sich für den Platz am Schottenanger, an dem beispielsweise der Pfeiffer von Niklashausen hingerichtet wurde.

Künstlerwettbewerb für Erinnerungsort

Wie die Stadt Würzburg mitteilt, soll der Platz neu gestaltet werden und mehr Aufenthaltsqualität bekommen: durch Bäume und den Wegfall einiger Parkplätze. Für den Erinnerungsort soll ein Künstlerwettbewerb gestartet werden. Realisierung und Finanzierung würden Stadt, Bistum und Bezirk übernehmen – aufgrund der gemeinsamen historischen Verantwortung.

Ergänzungen zum Denkmal für nähere Informationen geplant

Auch die Form des Gedenkens wurde von dem Fachgremium aus Vertretern der Stadt, der katholischen Kirche sowie der Universität sehr ausführlich und umfassend beraten. "Wir wünschen uns", so Kulturreferent Achim Könneke, "nicht nur eine künstlerische Interpretation, sondern auch eine Ergänzung durch vermittelnde Informationstafeln und/oder ein zusätzliches digitales Angebot zur Umsetzung der hochkomplexen Thematik."

350 in Würzburg durch Hexenverfolgung gestorben

Neuesten Forschungen zufolge wurden in Europa bis 1750 zwischen 40.000 und 60.000 Menschen Opfer der Hexenverfolgung, so die Stadt Würzburg in ihrer Mitteilung. Seinen Höhepunkt erreichte der Hexenwahn zur Zeit des 30-jährigen Krieges. In Süddeutschland starben etwa 9.000 Menschen, in Würzburg über 350.

Auffallend sei in Würzburg die hohe Anzahl von Kindern und Klerikern unter den Opfern. Als letztes Opfer der Hexenverfolgung in Franken wurde die Nonne und Subpriorin des Klosters Unterzell bei Würzburg am 21. Juni 1749 hingerichtet. Die Hexenverfolgung erfasste Menschen aller Stände – und wurde nicht selten von der Bevölkerung und Autoritäten vor Ort initiiert.

Jagd auf Menschen aus allen Schichten

Weiter verweist die Stadt darauf, dass es nicht allein die Kirche war, sondern auch die weltliche Obrigkeit und die Universität, die Verantwortung hatten. Weltliche Gerichte verurteilten die Menschen und vollzogen die Hinrichtungen, Gutachten kamen von der Universität.

Darüber hinaus gibt es auch für den Raum Würzburg eindeutige Hinweise, so in Quellen der Staatsarchive Würzburg und Wertheim, dass auch von den Untertanen tatsächlich ein erheblicher Druck auf die Fürstbischöfe und ihre Verwaltung ausgeübt wurde, der Hexerei Verdächtigte zu verfolgen. Es sei eine alle Schichten ergreifende Jagd auf Menschen gewesen. Neben einfachen Leuten, überwiegend Frauen, wurden Adlige, Ratsherren und Bürgermeister verbrannt.