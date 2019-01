Würzburg: Nutzung der Faulenberg-Kaserne soll überdacht werden

Im Jahr 2007 hat die US Armee Würzburg verlassen. 2011 wurde ein Masterplan für eine gewerbliche Nutzung verabschiedet. Jedoch werden auf dem 12,5 Hektar großen Areal an der Nürnberger Straße Altlasten vermutet. Die SPD-Stadtratsfraktion hat nun bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Chef der Bundesanstalt für Immobilien-Aufgaben (BIMA) nachgefragt. Wie SPD-Fraktionschef Alexander Kolbow heute mitteilt, sieht Scholz in der Altlastenfrage kein Verkaufshindernis.

"Die Kontaminationen lassen sich größtenteils monetär beschreiben und könnten, soweit sie nicht im Rahmen der Wertermittlung bereits Berücksichtigung finden, bei einer Veräußerung im Kaufvertrag durch eine Altlastenklausel geregelt werden. Ich bin zuversichtlich, dass gemeinsam mit der Stadt Würzburg im weiteren Verlauf der Verkaufsverhandlungen und in den Gesprächen ein für alle Beteiligten zufriedenstellendes Ergebnis gefunden werden kann." Olaf Scholz (SPD) Bundesfinanzminister

Gesamtes Kasernengelände steht nicht zum Verkauf

Aus dem Antwortschreiben des Bundesfinanzministers geht auch hervor, dass nicht mehr das gesamte Areal zum Verkauf steht. Einen Teil wolle der Bund Scholz zufolge für eigene Zwecke nutzen: für Technisches Hilfswerk, Zollamt Würzburg und zur Finanzkontrolle von Schwarzarbeit. Deswegen beantragt die SPD-Fraktion jetzt im Stadtrat, die verbleibenden Flächen zu ermitteln und dafür ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Auf dieser Basis sollen dann für die Faulenbergkaserne tragfähige Ankaufsverhandlungen mit der BIMA geführt werden.