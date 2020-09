Würzburg: Neuer Herzenswunsch-Krankenwagen erstmals im Einsatz

Seit April verfügen die Würzburger Maltester über einen neuen Herzenswunsch-Krankenwagen, der Menschen einen manchmal "letzten Wunsch" erfüllt. Jetzt absolvierte der Wagen, der wegen Corona noch nicht im Einsatz war, seine Jungfernfahrt, berichtet der Hilfsdienst.

11-Jährige mit Hirntumor nach Hause gefahren

Als erste Fahrt begleitete der Herzenswunsch-Krankenwagen, der unter anderem mit Klima- und Musikanlage, mit einem Sternenhimmel und einer besonders gut gefederten Trage ausgestattet ist, die 11-jährige Leticja nach Hause nach Oldenburg. Das Mädchen war kürzlich zu Besuch bei ihren Großeltern in Stuttgart gewesen und bewusstlos zusammengebrochen. Im Krankenhaus wurde ein Hirntumor mit gleichzeitiger Hirnblutung festgestellt und sofort operiert. Als Leticja wieder transportfähig war, sollte sie zurück nach Hause gefahren werden. Doch auf dem Weg dorthin hatte der Stuttgarter Krankenwagen einen Unfall in der Nähe von Würzburg und die kleine Patientin "strandete" mit ihrer Mutter im Juliusspital – glücklicherweise unverletzt.

Projekt ist auf Spenden angewiesen

"Wir Malteser hörten von dieser schrecklichen Verkettung von Unglücksfällen und haben sofort gehandelt", sagt der ehrenamtliche Stadtbeauftragte des Wagens Joachim Gold. Ein Team aus ehrenamtlichen Helfern war schnell gefunden, um Leticja und ihre Mutter erfolgreich noch an demselben Tag nach Hause nach Oldenburg zu begleiten. Um möglichst vielen Menschen einen letzten Herzenswunsch erfüllen zu können, sind die Malteser eigenen Angaben zufolge weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen, denn das Projekt ist rein spendenfinanziert. Wer selbst einen Wunsch erfüllt bekommen möchte oder jemanden kennt, der noch ein Sehnsuchtsziel hat am Ende seines Lebens, könne sich gerne an die Malteser wenden.