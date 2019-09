Würzburg: Neue Fässer fürs Weingut Juliusspital

Eine eingebaute Fasseinbringöffnung in der Kellerdecke des Juliusspitals ermöglicht es, die tonnenschweren Fässer in den Keller des Weinguts hinabzulassen. Die sechs neuen Holzfässer wurden heute mit einem Lastengeschirr ganz vorsichtig in den Keller gesenkt.

Bereits Anfang der Neunziger entschied sich das Weingut für diese Fasseinbringöffnung. Eine lohnende Investition, denn seither können die Fässer im Ganzen eingebracht werden und müssen nicht erst aufwändig zerlegt und dann im Keller wieder zusammengebaut werden.

Große Weinfässer mit großer Füllmenge

Die riesigen Weinfässer haben eine Füllmenge von 2.200 bis zu 3.000 Liter. Die sogenannten Doppelstückfässer wurden aus wertvollen Eichenholz hergestellt. Sie wiegen je knapp eine Tonne und fügen sich nun harmonisch in die schier endlose Doppelreihe der großen Holzfässer im ältesten Weinkeller Würzburgs ein. Die neuen Weinfässer stammen aus den Fassmanufakturen Mattern in Deidesheim/Pfalz und Streib im schwäbischen Mössingen.

Über 400 Jahre alter Weinkeller

Der Weinkeller des Juliusspitals stammt aus dem Jahr 1576. Es ist der älteste Weinkeller in der Domstadt. Der Würzburger Fürstbischof Julius Echter beauftragte den Baumeister Pierre Robin mit dem Bau des Juliusspitals.