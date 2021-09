Würzburg: Neuartiger Studiengang "Informatik und Nachhaltigkeit"

Zum Wintersemester 2021/22 startet an der Uni Würzburg der neue Bachelorstudiengang "Informatik und Nachhaltigkeit". Wie die Universität mitteilte, brauche die Menschheit Nachhaltigkeitsstrategien, um ihre Lebensgrundlagen auf der Erde möglichst gut zu erhalten. Der neue Studiengang startet zum Wintersemester 2021/22 und ist zulassungsfrei. Die Einschreibung ist ab sofort möglich, so die Uni Würzburg.

Ziel: IT-Systeme und -Infrastruktur nachhaltiger gestalten

Digitale Tools, etwa für die Klimamodellierung oder die intelligente Steuerung des Straßenverkehrs, könnten dafür nützlich sein. Auf der anderen Seite hinterlassen die weltweiten digitalen Aktivitäten einen großen ökologischen Fußabdruck: Serverfarmen und andere Rechenzentren verbrauchen sehr viel Energie. Wie kann die Informatik ihre IT-Systeme nachhaltig gestalten? Und was kann sie auf anderen Gebieten beitragen, um den Umgang mit der Umwelt nachhaltig zu machen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Studierende in dem neuen Bachelorstudiengang. Das Kernstudium besteht aus Lehrveranstaltungen in Informatik, Nachhaltigkeit und Mathematik.

Programmierung und Datenauswertung auf dem Stundenplan

Der Informatikteil dreht sich unter anderem um Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen. Unterrichtet werden auch Methoden der Künstlichen Intelligenz und des Data Mining. Dabei geht es darum, riesige Datenmengen effizient zu nutzen. Die Erdbeobachtung sammelt große globale Datensätze zur Oberfläche unseres Planeten. Mit der fortschreitenden technologischen Entwicklung werden diese Datenmengen immens steigen.

Studierende sollen Veränderungen unseres Planeten dokumentieren

Dabei sammeln die Satelliten Daten zum Beispiel für die Klimamodellierung oder zu den Veränderungen auf unserem Planeten, etwa zur Entwaldung oder Wüstenbildung. Solche Daten werden an der Uni Würzburg an den Lehrstühlen für Fernerkundung und für Physische Geographie ausgewertet und zu Landkarten aufbereitet. Diese Karten bilden eine Basis, um negative Effekte zu erkennen und gegensteuern zu können.