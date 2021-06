BR24live: Nach Messerattacke in Würzburg - Das Trauma bewältigen

Am Freitagnachmittag trägt ein 24-Jähriger brutale Gewalt mitten in die Innenstadt von Würzburg. Drei Frauen – nach den Ermittlungen Zufallsopfer - werden in einem Kaufhaus am Barbarossaplatz von ihm getötet. Auf weitere Menschen sticht der offensichtlich verwirrte Mann auf seiner Flucht ein, verletzt viele schwer, bevor er von einem gezielten Schuss ins Bein von Polizisten gestellt wird.

Erlebnisse, die die Seele verkraften muss

Menschen beim Shopping und Passanten werden zu Opfern dieser Tat. Andere sind Zeugen, werden als Beobachter unvermittelt mit schrecklichen Bildern konfrontiert. Auch die couragierten Helfer, die unter anderem versuchen, den Mann mit Stühlen zurückzudrängen, müssen ihre Erlebnisse verarbeiten.

Und schließlich sind da die professionellen Rettungskräfte, die an den Tatort des Amoklaufs in Würzburg eilen. Auch sie müssen lernen, mit dem umzugehen, was sie an diesem Freitagnachmittag in Würzburg erlebt haben.