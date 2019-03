Würzburg: Multifunktions-Arena nimmt immer mehr Gestalt an

35-Millionen-Euro-Projekt

Am 21. Februar hatte der Würzburger Stadtrat wichtige Weichen für das Großprojekt gestellt. Das Gremium fasste den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans und beschloss, dass sich die Stadt Würzburg mit zwölf Millionen Euro an den Baukosten beteiligt. Dazu kommt einen Zuschuss von 2,5 Millionen Euro für die Umfeldmaßnahmen. Die Gesamtkosten für die Multifunktions-Arena sind mit 35 Millionen Euro veranschlagt. In der Multifunktions-Arena in der Schweinfurter Straße sollen einmal bis zu 8.000 Besucher Platz finden. Ihr Standort ist an der Schweinfurter Straße in der Nähe des Hotelturms.