Würzburg: Mann schlägt Frau in Straßenbahn und droht mit Waffe

Ein 30-jähriger Mann soll in einer Würzburger Straßenbahn eine 24-jährige Frau ohne Grund gegen den Kopf geschlagen haben. Mit einer Schreckschusspistole habe er außerdem einen weiteren Fahrgast bedroht, als dieser der Frau helfen wollte. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hat sich der Angriff am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr in einer Straßenbahn in der Schönbornstraße ereignet. Der Angreifer soll ausgestiegen und davongelaufen sein. Die Polizei suchte nach dem Verdächtigen und konnte ihn schnell festnehmen. Die Beamten wurden von ihm beleidigt, bespuckt und bedroht. Schreckschusspistole und Munition stellten die Ermittler sicher.

Mann sitzt in U-Haft

Der 30-jährige Würzburger ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Vorfälle bekannt. Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch verbrachte er in einer psychiatrischen Einrichtung. Inzwischen ist er in Untersuchungshaft. Er muss sich wegen des dringenden Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung und mehreren Fällen von Beleidigung verantworten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Zeugen, der der Frau helfen wollte. Er und auch weitere Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0931/457 20 30 bei der Polizei melden.

