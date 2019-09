30.09.2019, 13:10 Uhr

Würzburg: Lkw-Fahrer erleidet Herzinfarkt auf Großparkplatz

Auf dem Großparkplatz an der Friedensbrücke in Würzburg hat ein Lkw-Fahrer einen Herzinfarkt erlitten. Der Lkw stoppte vor einem Baum. Der Lkw-Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Außer dem Mann gab es keine weiteren Verletzten.