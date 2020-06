Würzburg: Letzte Arbeiten am "DenkOrt Deportationen"

Koffer und Decken aus Stein, Holz und Metall - die Installation vor dem Würzburger Hauptbahnhof erinnert an die Deportation jüdischer Bürger. Am 17. Juni 1943 startete um 14.19 Uhr der letzte größere Deportationszug in Würzburg. Am Gleis blieben Berge mit Gepäckstücken zurück. Das letzte Hab und Gut der Menschen, die mit dem Zug in Konzentrations- und Tötungslager gebracht werden.

Wege in die Vernichtung

2.069 Juden wurden in Unterfranken zwischen 1941 und 1944 deportiert. Nur wenige kehrten lebend zurück. 109 symbolische Gepäckstücke soll die Installation am Würzburger Hauptbahnhof einmal umfassen - eines für jeden Ort in Unterfranken mit einer jüdischen Gemeinde. Die ersten 47 symbolischen Gepäckstücke sind bereits installiert. 40 weitere Zusagen gibt es.

DenkOrt Deportation spannt Netzwerk über Unterfranken

Von jedem Gepäckstück gibt es eine Kopie. Diese stehen in den jeweiligen Gemeinden, aus denen Juden vom NS-Staat deportiert wurden. Die Koffer, Decken, Rucksäcke aus Stein, Holz und Metall gestalten unterfränkische Handwerkern und Künstlern. Das ganze Projekt wird rund 250.000 Euro kosten, finanziert durch Spenden, Zuschüsse und Sponsoren. 2.069 Juden wurden in Unterfranken zwischen 1941 und 1944 deportiert.