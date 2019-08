vor 28 Minuten

Würzburg: Lebensgefährliche Selfies im Bahngleis

Zwei Jugendliche haben sich am Würzburger Hauptbahnhof auf die Gleise gestellt, um Selfies für Social Media zu knipsen. Was den beiden 17-Jährigen offenbar nicht bewusst war: Sie haben sich damit in Lebensgefahr gebracht.