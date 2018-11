Würzburg: Kulturpreise für Michael Wollny und Carolin.No

Der 40-jährige Jazz-Pianist Michael Wollny wurde an der Musikschule Schweinfurt sowie am Hermann-Zilcher-Konservatorium in Würzburg an Klavier und Violine ausgebildet. Er nahm erfolgreich an den Wettbewerben von "Jugend musiziert" teil. Wollny gilt als großes Talent und erhielt vergangenes Jahr den Bayerischen Kulturpreis. Seit 2014 lebt Michael Wollny mit seiner Familie in Leipzig, wo er als Professor an der Hochschule für Musik und Theater tätig ist.