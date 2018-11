Würzburg: Kulturpreise für Carolin.No und Michael Wollny

Der 40-jährige Jazz-Pianist Michael Wollny wurde an der Musikschule Schweinfurt sowie am Hermann-Zilcher-Konservatorium in Würzburg an Klavier und Violine ausgebildet. Er nahm erfolgreich an den Wettbewerben von "Jugend musiziert" teil. Wollny gilt als großes Talent und erhielt vergangenes Jahr den Bayerischen Kulturpreis. Seit 2014 lebt Michael Wollny mit seiner Familie in Leipzig, wo er als Professor an der Hochschule für Musik und Theater tätig ist.

Singer/Songwriter-Duo ausgezeichnet

Den mit 2.500 Euro dotierten Kulturförderpreis erhielt das Duo Carolin.No. Carolin und Andreas Obieglo haben schon elf Alben gemeinsam aufgenommen. Nach Stationen in Berlin und den USA wohnt das Paar wieder in Waldbüttelbrunn bei Würzburg, dem Heimatort von Carolin Obieglo. Andreas Obieglo stammt aus der Nähe von Deggendorf in Niederbayern. Kennengelernt haben sich die beiden während ihres Studiums an der Hochschule für Musik in Würzburg. Schon mehrfach sind die beiden beim Festival "Songs an einem Sommerabend" auf Kloster Banz unter anderem mit Reinhard Mey, Konstantin Wecker oder Hannes Wader aufgetreten. Im Juli 2017 sind Carolin.No beim Würzburger Hafensommer gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester aufgetreten. Dafür wurden die Songs des Duos eigens umarrangiert.

Die weiteren beiden Preisträger des Kulturförderpreises 2018 sind Christine Ott, Germanistin und Verlegerin im Würzburger Stellwerck Verlag, und der in Werneck geborene freischaffende Bildhauer Johannes Hepp.