Würzburg: Jugendlicher homophob beleidigt und verletzt

In Würzburg ist ein 15-Jähriger am Sonntag nach einem Streit von einem anderen Jugendlichen mit einem Messer am Hals verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Zuvor soll der 15-Jährige den Angaben nach von zwei jungen Männern und einer jungen Frau auf sein Aussehen angesprochen und homophob beleidigt worden sein. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

15-Jähriger wurde ausgeraubt und verletzt

Demnach wurde der 15-Jährige gegen 20 Uhr zunächst am Barbarossaplatz von der Gruppe beleidigt. Am Ende der Kaiserstraße in Richtung Hauptbahnhof kam es dann laut Polizei zu einer ersten kleineren körperlichen Auseinandersetzung zwischen den vier Jugendlichen. Der 15-Jährige und das Trio gingen anschließend in Richtung der Gleisunterführung zwischen der Bismarckstraße und Ständerbühlstraße weiter.

In einem Tunnel wurde der 15-Jährige laut Polizei von einem der Unbekannten dann gegen die Wand gedrückt. Außerdem wurde er aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Danach habe der Angreifer ein Taschenmesser gezogen und sein Opfer im Halsbereich verletzt. Anschließend sei der Täter gemeinsam mit seinen Begleitern in Richtung Innenstadt geflohen.

Polizei sucht nach Zeugen

Der 15-Jährige wandte sich am Bahnhof an einen Rettungsdienst und kam nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus, das er nach einer kurzen ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in dem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Die drei Täter werden folgendermaßen beschrieben: Der Haupttäter ist etwa 16 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und sprach mit ausländischem Akzent. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine Umhängetasche quer über die linke Schulter. Der andere Jugendliche war auch etwa 16 Jahre alt, 183 Zentimeter groß, hatte schwarze lockige Haare mit Mittelscheitel und trug ein rotes T-Shirt. Die junge Frau war etwa 16 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und trug ein blaues kurzes Kleid.