Würzburg: Internationales Kinderfest 2021 wegen Corona abgesagt

Das Internationale Kinderfest in Würzburg für dieses Jahr abgesagt worden, das teilt der Veranstalter, die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW), auf seiner Homepage mit. Grund dafür ist die anhaltende Corona-Pandemie. Das Internationale Kinderfest sollte ursprünglich am 2. Mai 2021 stattfinden. Die DAHW bittet die Vereine und Besucher um Verständnis. Das nächste Internationale Kinderfest Würzburg soll nun am 8. Mai 2022 stattfinden. Es wird das 45. sein.

Ein weiteres Jahr ohne Kinderfest

Die Großveranstaltung für Kinder findet bereits das zweite Jahr in Folge nicht statt. Corona-bedingt musste das Internationale Kinderfest bereits am 3. Mai 2020 ausfallen. Seit Jahrzehnten laden die DAHW und ihre Mitveranstalter, der Bayerische Rundfunk und die Stadt Würzburg, am ersten Mai-Wochenende zum Internationalen Kinderfest in der Würzburger Innenstadt ein.

Benefizveranstaltung unterstützt Projekte der DAHW in der ganzen Welt

Zum Internationalen Kinderfest strömen alljährlich Tausende Kinder und Familien aus der Region in die Würzburger Innenstadt, um zusammen einen abwechslungsreichen Tag zu verbringen. Viele Vereine sind mit Ständen und Aktionen vertreten. Mit dem Erlös werden Projekte der DAHW in der ganzen Welt unterstützt. Das Internationale Kinderfest gilt als das größte seiner Art in Bayern.