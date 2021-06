BR24Live 15 Uhr: Herrmann informiert zu Würzburger Messerangriff

Bundesinnenminister Seehofer dankt Würzburgern

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zeigte sich tief erschüttert. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Eine abschließende Bewertung des Tatmotivs sei noch nicht möglich.

Nach allem, was man wisse, ist es aber dem couragierten Eingreifen mutiger Männer und Frauen in Würzburg und dem entschlossenen Handeln der Polizei zu verdanken, dass noch Schlimmeres verhindert wurde, erklärte Seehofer. Dieses selbstlose und mutige Handeln unter Einsatz des eigenen Lebens verdiene höchste Anerkennung.

Zahl der Toten könnte noch steigen

Herrmann hatte am Abend gesagt, insgesamt seien fünf Menschen schwerstverletzt worden, darüber hinaus habe es weitere Verletzte gegeben. Es sei nicht klar, ob alle der Schwerstverletzten überleben würden. Laut Polizei befinden sie sich zwei der Opfer weiter in Lebensgefahr.

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter mit einem gezielten Schuss gestoppt, nachdem Passanten ihr den Weg gezeigt hatten. Der 24-Jährige, der seit 2015 in Würzburg lebt, kam mit einem Oberschenkeldurchschuss in ein Krankenhaus. Dort machte er laut Polizei auch kurze Angaben. Was genau er sagte, war zunächst unklar.

Unter den Verletzten soll laut Innenminister Herrmann auch ein kleiner Junge sein, sein Vater soll einer der Toten sein. Der Täter habe seine Opfer wohl wahllos ausgesucht.

Nach der Messerattacke in dem Kaufhaus habe der Täter die Straße überquert und an der dortigen Sparkasse ebenfalls Personen verletzt. Dort hätten sich ihm dann "couragierte Würzburger Bürger" entgegengestellt, um ihn zu bremsen. Die Polizei sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe den Mann dann gestoppt.

Auf Aufnahmen, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie mehrere Menschen versuchen, den Angreifer zu überwältigen. Ein Mann ging mit einem Besen auf den 24-Jährigen los, andere waren mit Stühlen in der Hand zu sehen.

Polizei sucht nach Motiv

Bei der Einordnung der Bluttat schloss Herrmann einen islamistischen Anschlag nicht aus: "Es gibt jedenfalls Indizien dafür, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ein Zeuge gab ihm zufolge an, der Verdächtige habe bei der Tat "Allahu Akbar" (deutsch: Gott ist groß) gerufen.

Der Verdächtige war laut Polizei in den vergangenen Monaten bereits gewalttätig gewesen und psychisch aufgefallen. Erst vor einigen Tagen sei er wohl in eine psychiatrische Behandlung eingewiesen worden, sagte Herrmann. Nach Polizeiangaben lebte der Mann zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft. Oberbürgermeister Schuchardt sagte, der Somalier sei seit fünf Jahren in Deutschland gewesen, laut Deutscher Presse-Agentur stand er unter subsidiärem Schutz.

Die Tat erinnert an den islamistischen Anschlag vor knapp fünf Jahren in Würzburg. Am 18. Juli 2016 waren in einem Zug vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.

Für betroffene Personen hat die Stadt Würzburg eine Notfall-Hotline geschaltet: 0800 655 3000 Darüber hinaus stehen mobile Betreuungsteams bereit. Die Hotline ist von 8 bis 23 Uhr geschaltet und bietet eine Beratung mit psychologisch geschultem Personal.