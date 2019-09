Würzburg: Hoher Sachschaden nach Einbruch in Busunternehmen

Der Einbruch muss sich am Freitag zwischen 2 Uhr und 3.20 Uhr ereignet haben. Die Täter öffneten gewaltsam die hintere Eingangstür, um in das Bürogebäude in der Würzburger Delpstraße zu gelangen. Im Inneren brachen sie weitere Türen und Schränke auf.

Die Einbrecher stahlen eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Den Tresor des Busunternehmens konnten sie nicht öffnen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro.