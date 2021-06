BR24Live 17 Uhr: Helfer äußern sich zum Einsatz in Würzburg

Am Tag nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg äußern sich die Einsatzkräfte zu den Ereignissen am späten Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz. Das Motiv des 24-jährigen Täters ist noch immer unklar.

Vermutlich ein Einzeltäter

Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bei einer Pressekonferenz in Würzburg. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.

Zum Artikel: Innenminister Joachim Herrmann informiert zu Würzburger Messerangriff

Mann erstach drei Frauen

Der Täter hatte am späten Freitagnachmittag in der Würzburger Innenstadt drei Frauen mit einem Messer getötet und mindestens fünf weitere Menschen schwer verletzt. Von ihnen schweben mindestens zwei weiterhin in Lebensgefahr.

Laut Unterfrankens Polizeipräsident Gerhard Kallert habe sich der Verdächtige unmittelbar vor der Attacke in einem Kaufhaus am Barbarossaplatz nach Messern erkundigt, sich eines aus einer Auslage geschnappt, sofort auf eine Verkäuferin eingestochen und sie tödlich verletzt. Anschließend tötete der Mann nach bisherigen Erkenntnissen zwei weitere Frauen. Danach griff er wahllos Passanten in einer Bank und auf der Straße an.

Passanten hielten Täter in Schach

Mehrere Augenzeugen stellten sich dem Täter in den Weg und trieben ihn in eine Gasse. Ein Polizist konnte den Täter mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel stoppen. Die Einsatzkräfte waren nur wenige Minuten nach ihrer Alarmierung vor Ort.

Söder dankt Bürgern für ihr Eingreifen

Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Vormittag den Bürgerinnen und Bürgern gedankt, die sich dem Angreifer in den Weg gestellt hatten: "Das war ein ganz beeindruckendes Engagement."

Den Angriff selbst nannte er schockierend: "Ganz Bayern trauert heute," so der Ministerpräsident. "Wir trauern mit den Opfern. Wir bangen, beten und hoffen mit den Verletzten und ihren Angehörigen."

Söder kündigte Trauerbeflaggung im Freistaat an. Sie soll bis einschließlich Montag gelten. Außerdem werde es bei der Wahl der CSU-Landesliste in Nürnberg eine Schweigeminute geben.