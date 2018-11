Würzburg: Haftbefehl gegen Angreifer vom Kulturspeicher erlassen

Wie die Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilt, befindet sich der 42-Jährige derzeit noch unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus. Ein Polizeibeamter hatte ihn während des Einsatzes am 22. November mit seiner Dienstwaffe angeschossen und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch der Polizist selbst wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits am selben Tag wieder verlassen.

LKA untersucht Schusswaffeneinsatz

Der 42-jährige soll auf dem Parkplatz vor dem Kulturspeicher Autos beschädigt haben. Als ein Streifenpolizist der Polizeiinspektion Würzburg-Land dort eintraf, soll der Mann ihn mit einem Messer angegriffen haben. Der Beamte stoppte ihn daraufhin mit seiner Dienstwaffe. Die Ermittlungen zu dem Schusswaffeneinsatz führt das Bayerische Landeskriminalamt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.