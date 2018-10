Würzburg: Greift der Grüne Patrick Friedl nach Direktmandat?

Ausgelassener Jubel am Wahlabend in der Würzburger Szenekneipe "Dornheim". Hier haben sich die Würzburger Grünen versammelt - und als die ersten Prognosen veröffentlicht werden, zeichnet sich ab: Bei dieser Landtagswahl in Unterfranken scheint viel möglich für die Grünen und ganz besonders für den Würzburger Direktkandidaten Patrick Friedl.

Grünen-Ansage an die Musiker: "Macht weiter Partymusik!"

Nach 115 von 168 ausgezählten Stimmbezirken in der traditionellen Grünen-Hochburg Würzburg kommt der 48-jährige Friedl auf mehr als 31,5 Prozent der Erststimmen, Oliver Jörg von der CSU auf rund 27,3 Prozent. Es ist nur eine Momentaufnahme, das wissen alle bei der Wahlparty, aber die Losung an die Musiker im Dornheim wird per Mikrofondurchsage ausgegeben: "Macht weiter Partymusik!".

Würzburger Patrick Friedl: "ein herausragender Abend"

Gelingt es dem potenziellen Landtags-Neuling also, dem "Platzhirsch", dem CSU-Landtagsabgeordneten Oliver Jörg, das Direktmandat wegzuschnappen? Dass Patrick Friedl erstmals ins Maximilianeum einzieht, gilt angesichts seiner Position auf Platz 2 der Liste als sicher. Entsprechend euphorisch gibt er unterdessen die ersten Interviews des Abends. Dem BR sagt er:

Für uns fantastisch, das ist ein absolut herausragender Abend. Das ist echt historisch, wenn sich eine Gruppierung verdoppelt bei zunehmender Wahlbeteiligung. Wir haben früher immer ein paar hundert Wähler rauf und runter gearbeitet hier in der Stadt. Jetzt haben wir unsere Wählerschaft mehr als verdoppelt. das ist natürlich ein herausragender Erfolg und ein ungeheurer Auftrag. Beides nehmen wir gerne an. Patrick Friedl, Direktkandidat der Würzburger Grünen