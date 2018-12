14.12.2018, 06:10 Uhr

Würzburg: Gratis-Strabas an den verbleibenden Adventssamstagen

Nun also doch: In Würzburg wird an den beiden verbleibenden Adventssamstagen ein kostenloser ÖPNV eingeführt. Das hat der Stadtrat entschieden. Die Gratis-Regelung gilt allerdings nur für Straßenbahnen, Busfahrten kosten den Normalpreis.