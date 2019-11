Würzburg: Geschwindigkeitskontrollen, Einnahmen höher als Kosten

Für viele Kommunen sind die Geschwindigkeitskontrollen ein Verlustgeschäft. So ist es etwa in Regensburg. Hier liegen die Einnahmen in diesem Jahr bislang bei 1,45 Millionen Euro liegen – bei Ausgaben von 1,6 Millionen Euro. In München geht die Rechnung mit Ein- und Ausgaben von jeweils 1,39 Millionen Euro auf.

Einnahmen können Gesamtausgaben des Ressorts nicht decken

Nur Augsburg und Würzburg machen mit der Geschwindigkeitskontrolle Gewinn. In Würzburg liegen die Einnahmen pro Jahr durchschnittlich bei 650.000 Euro, bei Ausgaben von 360.000 Euro, also ein Plus von fast 300.000 Euro. Allerdings gehört die kommunale Geschwindigkeitskontrolle zur Abteilung "Öffentliche Sicherheit und Ordnung". In deren Ressort fallen auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs, also das Ausstellen von Strafzetteln für Falschparken, sowie der kommunale Ordnungsdienst. Verrechnet man die Einnahmen beim Blitzen mit den Verlusten bei der Parküberwachung, so bleibt ein Defizit von rund 300.000 Euro.