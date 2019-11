Würzburg: Geschäftsführer von CBD-Shop kritisiert Polizeieinsatz

Staatsanwaltschaft: Läden hätten Produkte mit hohem THC-Gehalt angeboten

Grund für den Polizeieinsatz war laut Staatsanwaltschaft Würzburg der Verdacht, dass in den Läden Tees verkauft worden sein sollen, deren Gehalt an THC – einem Wirkstoff in Cannabis – die erlaubten Grenzwerte überschritten habe. In "CBD-Shops" dürfen nur THC-freie Produkte mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD) verkauft werden. "Entgegen den Werbeaussagen zu den in den betroffenen Läden verkauften Teesorten, handelt es sich nicht um 'legales Cannabis', sondern um THC-haltige Produkte, für deren Verkauf es einer – vorliegend fehlenden – Erlaubnis nach dem Betäubungsmittelgesetz bedurft hätte", schreibt die Staatsanwaltschaft Würzburg.

Geschäftsführer widerspricht Darstellung der Ermittler

Gegen diese Feststellung wehrt sich Schwarz jedoch. Man weise die Vorwürfe entschieden zurück. Man vertreibe reine Nutzhanf-Produkte. "Alle unsere Produkte liegen in den geforderten Grenzwerten. Wir halten uns an alle gesetzlichen Vorgaben", so Schwarz in einem Statement. Gleichzeitig weist der "Cannameleon"-Geschäftsführer auf die Folgen des Polizeieinsatzes für sein Gewerbe hin.

Schwarz spricht von existenzgefährender Aktion

Es sei "hoher wirtschaftlicher Schaden im fünfstelligen Bereich" entstanden. Man werden "alle Mittel in Bewegung setzen", um ein Zeichen "gegen diese Repressalien, gegen die Willkürlichkeit" zu setzen. Es sei in Kauf genommen worden, dass Existenzen zerstört werden, dass Läden schließen müssen. Und das lasse man sich nicht gefallen, so Schwarz.