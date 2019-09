Würzburg: Geheime Aktion an Dirk Nowitzkis alter Schule

Berühmtes Zitat

Neben seiner eigenen Unterschrift ist auch Nowitzkis Slogan "All dreams are crazy until you make them true". (zu Deutsch: Alle Träume sind verrückt, bis du sie wahr werden lässt) auf dem Wandcomic zu finden.)

Keine Straße für Nowitzki, dafür ein Wandbild

Nachdem in diesem Jahr die Bemühungen scheiterten, dem Profi eine Straße zu widmen, ist er nun anderweitig in der Stadt präsent.