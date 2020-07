25 Jahre nach Srebrenica: Würzburg gedenkt Massaker

Zu dem Gedenken an das Massaker von Srebrenica vor 25 Jahren hatte die bosnische Gemeinde und der interreligiöse Gesprächskreis eingeladen. Etwa 60 Menschen kamen zu der Kundgebung vor der Kirche St. Stephan in Würzburg.

"Respekt gegenüber anderen pflegen"

Das Massaker sei immer noch nicht völlig aufgearbeitet, betonte der Imam der bosnisch-islamischen Gemeinde in Würzburg, Zahir Durakovic, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk: Jede der rund 90 Mitgliedsfamilien seiner Würzburger Gemeinde erinnere sich am heutigen Tag voller Trauer an das Verbrechen vor 25 Jahren. Das Massaker in Srebrenica sei zum einen Motivation, als bosnische Muslime zusammenzuhalten. Zum anderen rufe das Gedenken auch dazu auf, den Respekt gegenüber anderen Menschen zu pflegen:

"Srebrenica ist eine Lektion, miteinander aus zu kommen und leben zu müssen. Das 'Zusammenwachsen' ist eine Pflicht für die Menschen." Zahir Durakovic, Imam der bosnisch-islamischen Gemeinde in Würzburg

Die bosnisch-islamische Gemeinde in Würzburg wurde 1993 gegründet und hat den Status eines eingetragenen Vereins. Die bosnische Moschee befindet sich im Würzburger Stadtteil Zellerau.