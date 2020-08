Würzburg gedenkt Atombombenabwürfen auf Japan

Das 47 Quadratmeter große Wandbild soll am Donnerstagmittag um 14 Uhr auf dem Areal der ehemaligen Mozartschule in Würzburg enthüllt werden. Neben einer Gedenkminute sind Reden von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) und Wolfgang Klein-Langner von der Sieboldgesellschaft geplant. Die Aktion geplant haben Würzburger Ehrenamtliche von Greenpeace. Sie wollen schon am frühen Morgen um 1.15 Uhr 100 Kerzen in Form eines Peace-Zeichens entzünden. Das ist auch der Zeitpunkt der Explosion der Bombe über Hiroshima.

Lichter-Aktionen in ganz Deutschland

Ähnliche Friedenslichter-Aktionen sind bundesweit in 60 weiteren Städten geplant. Zum Jahrestag des Atombombenabwurfs richtet Greenpeace den Appell an die Bundesregierung, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Nur so könne Deutschland einen glaubwürdigen Beitrag für eine atomwaffenfreie Welt leisten.

Städtefreundschaft zwischen Würzburg zu Nagasaki

Würzburg pflegt seit langem enge Verbindungen mit Nagasaki. Zum einen, weil beide Städte im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurden. Zum anderen, weil der Würzburger Arzt und Japanforscher Philipp Franz von Siebold sein Wissen lange in der Nähe der Hafenstadt lebte. 2013 besiegelten die beiden Städte ihre Verbindung durch eine Städtefreundschaft.