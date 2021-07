Würzburger Gedenkgraffiti für die Opfer von Hanau übermalt

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde das Gedenkgrattiti für die Getöteten des Anschlags von Hanau an der Würzburger Straßenbahnhaltestelle Dallenbergbad übermalt. Die dort angebrachten Schriftzüge und Portraits der Opfer wurden mit weißer bzw. schwarzer Farbe abgedeckt. Das inoffizielle Mahnmal war erst Anfang Juni angefertigt worden.

Würzburger Polizei ermittelt

Nach Angaben des linken Würzburger Nachrichtenkollektivs "Schwarzlicht" ist das Graffiti legal. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall, kann zum Stand der Ermittlungen aber noch nichts Konkretes sagen. Das Mahnmal im Treppenhaus unterhalb der Straßenbahnhaltestelle Dallenbergbad zeigt die Porträts der neun Opfer von Hanau und deren Namen.

Der Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 war ein rechtsextremistischer Terrorakt, bei dem neun Hanauer Bürger mit Migrationshintergrund getötet wurden. Der Attentäter war ein 43-jähriger Hanauer der anschließend in der elterlichen Wohnung seine Mutter und sich selbst erschoss.

Initiiert von linken Gruppierungen

Entstanden ist das Graffiti durch eine Vielzahl von Würzburger Einzelpersonen und Gruppen, darunter der Würzburger Wagenplatz, Aktivisten der BiPoc-Hochschulgruppe und Antifaschisten. Sogar Passanten malten spontan am Mahnmal mit, so das Schwarzlicht-Kollektiv. Finanziert worden seien Farbe und Materialien vom Bezirksverband der Gewerkschaft IG Bau Franken.