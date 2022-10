Würzburg führt Job-Ticket für Pendler ein

Die Stadt Würzburg führt ein "Job-Ticket Würzburg" für Pendler ein. Stichtag ist der 1. Dezember. Laut einer aktuellen Mitteilung der Stadt sind erste Rahmenverträge dafür bereits unterzeichnet. Arbeitnehmer bekommen das Job-Ticket dann mindestens 20 Prozent günstiger. Wenn der Arbeitgeber mindestens zehn Prozent Rabatt übernimmt, gewährt auch die Stadt Würzburg zehn Prozent Rabatt. So zahlen Arbeitnehmer monatlich in der "Großwabe" 35,60 Euro statt 44,50 Euro – gemessen am Preisstand von August 2022.

Familienangehörige und Fahrräder fahren mit

Voraussetzung für das Job-Ticket ist, dass der Arbeitsort in Würzburg liegt und ein entsprechend abgeschlossener Rahmenvertrag. Interessierte Arbeitgeber können diesen Vertrag mit der Stadt Würzburg abschließen, der ihre Mitarbeiter dann für diesen Zuschuss berechtigt. Erste Verträge seien bereits unterzeichnet. Laut Mitteilung der Stadt ist beim Job-Ticket die Mitnahme eines Fahrrads inklusive. Außerdem könnten Ticketbesitzer abends und am Wochenende sowie in den bayerischen Schulferien ihre ganze Familie im gesamten Verbund mitnehmen.

Reges Interesse bei den Betrieben

"Dass wir jetzt schon so viele Anfragen haben, zeigt uns, dass das neue Ticket gut ankommt und den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht", wird Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig (Grüne) zitiert. Eine Mindestabnahmemenge für Firmen gibt es nicht. "Gerade für die kleineren Betreibe eröffnen sich durch den Wegfall der Mindestnutzerzahl ganz neue Möglichkeiten der ÖPNV-Nutzung, was letztlich auch der Attraktivität der Betriebe als nachhaltige und verantwortungsvolle Arbeitgeber stärkt", heißt es von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU).

Einführung zum 1. Dezember geplant

Das Ticket beginnt laut Info der Stadt immer zum Ersten eines Monats, frühestens am 01.12.2022. Das "Job-Ticket Würzburg" ist ein bezuschusstes "VVM-Premium-Abo persönlich". Die Abwicklung erfolgt über die Würzburger Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (WVV), die Mitarbeitenden können das "Job-Ticket Würzburg" über das Kundenzentrum der WVV vor Ort beziehen.