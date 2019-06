Würzburg: Freitags-Demo für Klimaschutz und gegen Homophobie

Unter dem Motto "Wir kämpfen für unsere Zukunft" startet die Demonstration um 14 Uhr am Würzburg Hauptbahnhof und führt dann über Barbarossaplatz, Juliuspromenade und Karmelitenstraße zum Rathaus. Dort wolle man sich lautstark Gehör verschaffen, so der Aufruf. Weiter geht es nach einer Zwischenkundgebung auf dem QR-Platz in der Eichhornstraße zurück zum Bahnhof.

Mahnwache "You can't pray away the gay" in Würzburg

Am Bahnhof beginnt gegen 16 Uhr eine Mahnwache. "You can't pray away the gay" ist die Botschaft. Die Aktion richtet sich damit indirekt gegen einen Kongress der "Akademie für Psychotherapie und Seelsorge", der noch bis Samstag in Würzburg läuft. Wie bereits Linken-Landtagsabgeordnete Simone Barrientos kritisiert hatte, treffen sich dabei christliche Fundamentalisten, die ein Weltbild vertreten, das Homosexualität als "heilbare Krankheit" einstuft.

OB rechtfertigt Grußwort für umstrittenen APS-Kongress

Oberbürgermeister Christian Schuchardt hatte ein Grußwort für den Kongress damit gerechtfertigt, dass eine inhaltliche Wertung damit nicht verbunden sei. Schuchardt verweist auf seine Schirmherrschaft für den "Christopher Street Day" und betont. "Ich setze mich aktiv gegen Homophobie ein. Wer mich kennt, weiß dass ich jederzeit und überall für eine offene, tolerante und bunte Stadt Würzburg eintrete – in allen Bereichen."