Würzburg: Freiluft-Gottesdienst an Weihnachten bleibt möglich

Eine ökumenische Weihnachtsfeier mit 600 Teilnehmern auf dem Residenzplatz: Das war der ursprüngliche Plan der Kirchen für den Heiligabend in Würzburg. Wegen der Vorgaben der 10. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist die Idee der Freiluft-Messe aber ins Wanken geraten. Die Stadt Würzburg hat bei der Regierung von Unterfranken angefragt, die Angelegenheit zu prüfen. Jetzt liegt das Ergebnis vor. Der Tenor der Regierung von Unterfranken: Die Durchführung des Gottesdienstes ist möglich - aber nur, "wenn die örtlichen Gegebenheiten den Anforderungen der Verordnung genügen".

Bedingung: Mindestabstände müssen einzuhalten sein

Zu den Anforderungen zählen der Verzicht auf Gemeindegesang, die Maskenpflicht und die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter für Personen, die nicht demselben Hausstand angehören. Bei der Teilnehmeranzahl legt die Regierung von Unterfranken keine verbindliche Höchstgrenze fest. Die ursprünglich geplante Teilnehmerzahl von 600 Personen ist also noch nicht definitiv vom Tisch. Die Regierung betont aber, das die Teilnehmerzahl "maßgeblich durch die Einhaltung der Mindestabstände begrenzt" sei, "einschließlich des Zu- und Abgangsverkehrs".

Freiluft-Messe als "Großveranstaltung" oder nicht?

Wie viele Teilnehmer angesichts der Vorgaben auf dem Residenzplatz zugelassen werden können, müssten nun die Verantwortlichen der katholischen und evangelischen Kirche sowie die Stadt Würzburg als zuständige Infektionsschutzbehörde prüfen, heißt es von der Regierung von Unterfranken.

Laut Stadtsprecher Georg Wagenbrenner habe die Stadt dabei "beratende Funktion" und wäre vor allem dann am Zug, wenn der Gottesdienst den Charakter einer "Großveranstaltung" haben sollte. Dann nämlich könnte der Weihnachtsgottesdienst nur mit Ausnahmegenehmigung stattfinden. Er habe aber nicht den Eindruck, so Georg Wagenbrenner, dass die Teilnehmerzahl des Gottesdienstes "völlig ausgereizt oder gar überreizt" werden solle.

Endgültige Entscheidung steht noch aus

Damit steht also noch nicht endgültig fest, ob oder in welcher Form der für Heiligabend ab 17 Uhr geplante Freiluft-Gottesdienst stattfinden wird. Denkbar ist etwa, dass die Teilnehmerzahl gesenkt wird. Ursprünglich war geplant, die ökumenische Feier für die 600 Besucher ohne Voranmeldung anzubieten, um in Corona-Zeiten die Weihnachtsgottesdienste in Kirchen zu ergänzen.

Sollte der Gottesdienst auf dem Residenzplatz stattfinden, werden der Würzburger Bischof Franz Jung und der evangelische Dekan Wenrich Slenczka die Feier leiten.