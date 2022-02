Busfahrer kollabiert am Steuer: Passagier verhindert Unfall

In Höchberg bei Würzburg ist der Fahrer eines Linienbusses am Steuer zusammengebrochen. Was dann geschah, beschrieben die Fahrgäste anschließend als Horrorfahrt. Erst das beherzte Eingreifen eines Mitfahrers stoppte den Bus.