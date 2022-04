Würzburg: Erster bayerischer Sicherheitstag der Polizei

Zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit speziell ausgebildeten Polizeipferden werden an diesem Freitag zahlreiche Polizeibeamte in Würzburg unterwegs sein. Die Polizei möchte sich "bürgernah und ansprechbar" zeigen. Zusätzlich gibt es in der Stadt verteilt Infostände oder Aktionen zum Motto "Sicher leben – sich sicher fühlen". All das findet im Rahmen des ersten bayerischen Sicherheitstags statt. Nach dem Auftakt in Würzburg soll das Format bayernweit fortgeführt werden.

Thema Sicherheitsempfinden im Fokus

In den Fokus dieses ersten Sicherheitstages der Polizei in Bayern soll das Thema Sicherheitsempfinden gerückt werden. So informieren etwa die Stände in der Würzburger Innenstadt über moderne Sicherheitstechnik, über das Krisennetzwerk der Sicherheitspartner mit Telefonberatung und Fachkräften vor Ort, über Präventionsmaßnahmen im Kontext Suchterkrankungen, über mögliche Berufsperspektiven bei der Polizei.

Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) wird den Tag um 10 Uhr bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt eröffnen und ein Grußwort sprechen. Außerdem ist im Rathausinnenhof von Würzburg ein Podiumsgespräch geplant – mit Landrat Thomas Eberth (CSU) und dem ehemaligen unterfränkischen Polizeivizepräsidenten Martin Wilhelm.

Unterfränkische Aufklärungsquote über bayerischen Durchschnitt

Dass die Menschen in Unterfranken sowie in ganz Bayern sicher leben, zeige die jährliche Kriminalstatistik der Polizei. "Seit mehreren Jahren sinkt die Anzahl der Straftaten kontinuierlich und noch nie gab es in Unterfranken so wenige Straftaten wie im Jahr 2021", heißt es vom Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Die Aufklärungsquote liege dabei in Unterfranken mit gut 72 Prozent über dem Bayerischen Durchschnitt. Diese objektive Sicherheit spiegele sich aber nicht unbedingt im Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wider. Das zu stärken, sieht die Expertengruppe "Sicherheit im öffentlichen Raum", die den Sicherheitstag organisiert hat, als Hauptaufgabe der Bayerischen Polizei.

Umfrage: Wie sicher fühlen sich die Unterfranken?

Im Rahmen des Sicherheitstags bittet die Bayerische Polizei Bürgerinnen und Bürger an einer Umfrage zum subjektiven Sicherheitsempfinden teilzunehmen. Zu Beginn wird die Frage gestellt, wie oft "Folgendes" in der eigenen Wohngegend wahrgenommen wird: Schmierereien, Beschädigungen, Müll, Verkauf von Drogen, Schlägereien, Obdachlose, Bettelnde und "herumhängede Gruppen".

Diesen Teil der Umfrage kritisiert die Grüne Jugend Würzburg. Theresa Kunzelmann (GJ Wü): "Hier werden Obdachlose mindestens implizit auf eine gleiche Ebene mit Müll gestellt und als eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gesehen." Das diskriminiere Obdachlose und reproduziere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. "Hier zeigt sich wieder einmal, dass es der Polizei um den Schutz einer imaginierten Mehrheitsgesellschaft vor diskriminierten Gruppen und eben nicht um den Schutz dieser Gruppen geht", sagt Hannah Oschmann, Sprecherin der GJ Würzburg. Sie erwarte, dass die Umfrage entfernt wird und die Polizei sich öffentlich entschuldigt.

Premiere in der Mainfrankenmetropole

Beim (Würzburger) Sicherheitstag handelt es sich um ein Format, das im Rahmen der Expertengruppe "Sicherheit im öffentlichen Raum" entstanden ist und am 29. April 2022 erstmals in Bayern durchgeführt wird. Die Gruppe wurde im Juli 2019 vom Bayerischen Innenministerium eingerichtet und beauftragt, mögliche Zusammenhänge zwischen objektiver Sicherheitslage und Sicherheitsempfinden zu beleuchten und daraus resultierende fachliche Erfordernisse für die Bayerische Polizei zu identifizieren. Sicherheitstage sollen perspektivisch auch in anderen bayerischen Groß- und Mittelstädten stattfinden.